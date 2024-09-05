Стало известно, где продвинулся враг

Аналитики обновили карту боевых действий в Донбассе.

Об этом сообщает аналитический и мониторинговый канал Deep State.

"Карта обновлена!", — говорится в сообщении.

В частности, враг продвинулся возле Пречистовки, Сухой Балки и Дружбы.

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Напомним, военный обозреватель Денис Попович предполагает, что перед наступлением на Покровск россияне хотят захватить Селидово в Донецкой области.

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