Стало известно, где продвинулся враг

На Донбассе – горячо.
Аналитики обновили карту боевых действий в Донбассе.
Об этом сообщает аналитический и мониторинговый канал Deep State.
"Карта обновлена!", — говорится в сообщении.
В частности, враг продвинулся возле Пречистовки, Сухой Балки и Дружбы.
Напомним, военный обозреватель Денис Попович предполагает, что перед наступлением на Покровск россияне хотят захватить Селидово в Донецкой области.
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