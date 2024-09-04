РФ атаковала Киевщину ракетами и дронами: что известно о последствиях

В регионе обошлось без попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры.

Российские войска устроили атаку по Киевской области в ночь на 4 сентября. ПВО сбила в регионе вражеские цели.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

Враг атаковал Киевщину дронами и ракетами. Тревога продолжалась всю ночь.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", – говорится в заявлении.

Там добавили, что обломки сбитых воздушных целей упали вне населенных пунктов.

Оперативные группы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки.

Напомним, российская армия в ночь на 4 сентября устроила очередную массированную атаку по Украине ракетами и дронами. ПВО работала, в частности, во Львовской и Киевской областях.

Читайте также: