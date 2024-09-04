На Львовщине и Киевщине работает ПВО

Воздушная тревога продолжается.

" Ракетная атака, просим всех оставаться в укрытиях", — призывают представители власти.

В Киевской области работает ПВО.

Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.

Также во Львове слышны взрывы.

Во Львовской области работает ПВО.

"Ничего не снимаем и никуда не выкладываем" — отмечает власть.

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"Шахеды" на территории Львова. Работает ПВО. Оставайтесь в безопасном месте", – говорится в сообщении.

Напоминаем, что воздушная тревога связана с ракетной опасностью из-за пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС!

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Находитесь в укрытиях!

Напомним, что мониторинговые каналы предупреждали о взлете Ту-22м3.

Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.

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