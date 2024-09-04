На Львовщине и Киевщине работает ПВО

Не фотографируем работу украинских военных.
Воздушная тревога продолжается.
" Ракетная атака, просим всех оставаться в укрытиях", — призывают представители власти.
В Киевской области работает ПВО.
Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.
Также во Львове слышны взрывы.
Во Львовской области работает ПВО.
"Ничего не снимаем и никуда не выкладываем" — отмечает власть.
"Шахеды" на территории Львова. Работает ПВО. Оставайтесь в безопасном месте", – говорится в сообщении.
Напоминаем, что воздушная тревога связана с ракетной опасностью из-за пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС!
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Находитесь в укрытиях!
Напомним, что мониторинговые каналы предупреждали о взлете Ту-22м3.
Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.
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