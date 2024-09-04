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Враг атаковал Украину беспилотниками: вектор движения

Враг атаковал Украину беспилотниками: вектор движения

Россияне не останавливают свои атаки / Фото: Defence express

Беспилотники продолжают кружить в украинском воздушном пространстве.

В ночь на 4 сентября 2024 года враг продолжает атаковать Украину ударными дронами.

Об этом пишут Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

В частности, речь идет о БПЛА на Черниговщине курсом на мероприятие.

  • БПЛА через Сумщину в юго-западном направлении.

  • Чернигов – ударный БпЛА в направлении города.

Напомним, что ранее враг атаковал Запорожье : есть погибшие и раненые, в том числе дети.

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