Враг атаковал Украину беспилотниками: вектор движения

В ночь на 4 сентября 2024 года враг продолжает атаковать Украину ударными дронами.

Об этом пишут Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

В частности, речь идет о БПЛА на Черниговщине курсом на мероприятие.

БПЛА через Сумщину в юго-западном направлении.

Чернигов – ударный БпЛА в направлении города.

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Напомним, что ранее враг атаковал Запорожье : есть погибшие и раненые, в том числе дети.

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