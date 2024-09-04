Ворог атакував Україну безпілотниками: вектор руху

Безпілотники продовжують кружляти в українському повітряному просторі.
У ніч проти 4 вересня 2024 року ворог продовжує атакувати України ударними дронами.
Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Зокрема, йдеться про БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.
- БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
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Чернігів - ударний БпЛА у напрямку міста.
Нагадаємо, що раніше ворог атакував Запоріжжя: є загиблі та поранені, зокрема діти.
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