Ворог атакував Україну безпілотниками: вектор руху

У ніч проти 4 вересня 2024 року ворог продовжує атакувати України ударними дронами.

Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Зокрема, йдеться про БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.

БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.

Чернігів - ударний БпЛА у напрямку міста.

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Нагадаємо, що раніше ворог атакував Запоріжжя: є загиблі та поранені, зокрема діти.

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