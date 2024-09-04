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Ворог атакував Україну безпілотниками: вектор руху

Ворог атакував Україну безпілотниками: вектор руху

Росіяни не зупиняють своїх атак / Фото: Defence express

Безпілотники продовжують кружляти в українському повітряному просторі.

У ніч проти 4 вересня 2024 року ворог продовжує атакувати України ударними дронами.

Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Зокрема, йдеться про БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.

  • БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.

  • Чернігів - ударний БпЛА у напрямку міста. 

Нагадаємо, що раніше ворог атакував Запоріжжя: є загиблі та поранені, зокрема діти.

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