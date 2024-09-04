Стало відомо, який населений пункт окупував ворог

Росіяни продовжують просуватися.
Оновлено мапу бойових дій на Донеччині.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
"Ворог окупував Пречистівку та просунувся біля Водяного", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що, до слова, за даними аналітиків Deep Sate, ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці.
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