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Стало відомо, який населений пункт окупував ворог

Стало відомо, який населений пункт окупував ворог

Ворог продовжує рухатися вперед / Фото: t.me/DeepStateUA

Росіяни продовжують просуватися.

Оновлено мапу бойових дій на Донеччині. 

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

"Ворог окупував Пречистівку та просунувся біля Водяного", - йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що, до слова, за даними аналітиків Deep Sate, ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці.

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