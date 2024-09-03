Сили безпілотних систем в Україні включили до окремих родів військ ЗСУ

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №11507 щодо внесення зміни до частини першої статті 3 Закону України “Про Збройні Сили України” шляхом включення Сил безпілотних систем до окремих родів військ Збройних Сил України.

Про це повідомив 3 вересня народний депутат Ярослав Железняк.

За ухвалення законопроєкту проголосували 294 народних депутатів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ, який розпочинає створення Сил безпілотних систем.

Сили безпілотних систем: нове унікальне військо у складі ЗСУ!