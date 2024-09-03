Сили безпілотних систем в Україні включили до окремих родів військ ЗСУ

Рада підтримала відповідний законопроєкт.
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №11507 щодо внесення зміни до частини першої статті 3 Закону України “Про Збройні Сили України” шляхом включення Сил безпілотних систем до окремих родів військ Збройних Сил України.
Про це повідомив 3 вересня народний депутат Ярослав Железняк.
За ухвалення законопроєкту проголосували 294 народних депутатів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ, який розпочинає створення Сил безпілотних систем.
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