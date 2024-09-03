У Росії засудили полоненого бійця ГУР МО Любаса: який вирок

Воїна взяли в полон під час висадження в окупованому Криму.

У Росії оголосили вирок полоненому бійцю ГУР МО Олександру Любасу. Його засудили до 20 років позбавлення волі.

Про це пише "Цензор.НЕТ" із посиланням на росЗМІ.

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Як зазначається, російський суд визнав його винним у нібито:

незаконному перетині кордону

зберіганні та контрабанді зброї

теракті та проходженні навчання з метою терористичної діяльності.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року спецпризначенці ГУР МО здійснили висадження в окупованому Криму. Під час операції один український воїн потрапив у полон. Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що у полон РФ потрапив Олександр Любас.

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