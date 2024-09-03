В России осудили пленного бойца ГУР МО Любаса: какой приговор

Воина взяли в плен при высадке в оккупированном Крыму.

В России огласили приговор пленнику ГУР МО Александру Любасу. Его приговорили к 20 годам лишения свободы.

Об этом пишет "Цензор.НЕТ" со ссылкой на РосСМИ.

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Как отмечается, российский суд признал его виновным якобы:

незаконном пересечении границы

хранении и контрабанде оружия

теракте и прохождении обучения в целях террористической деятельности.

Напомним, в октябре 2023 года спецназначители ГУР МО совершили высадку в оккупированном Крыму. В ходе операции один украинский воин попал в плен. Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что в плен РФ попал Александр Любас.

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