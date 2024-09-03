Как будет на украинском языке "изощряться": языковед Авраменко дал окончательный ответ

Многие русскоязычные украинцы начали переходить на украинский язык после полномасштабного вторжения России, не желая иметь со страной-агрессором ничего общего. Однако для некоторых популярных слов достаточно сложно подобрать украинские соответствия. Например, слово "изощряться".

В эфире "Сніданок з 1+1" известный языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно сказать по-украински "изощрятся".

Это слово означает делать что-то очень искусно, доводить что-то до виртуозности, применяя свои способности и умения.

Как говорит Авраменко, в украинском языке существует, по крайней мере, пять благозвучных соответствий этому русскому слову:

виламуватися;

викаблучуватися;

звиватися;

вправлятися;

витончуватися.

Однако следует запомнить, что все они используются в разных ситуациях. Так, например, мы можем "витончуватися у мистецтві кулінарії", но "вправлятися у тенісі" или "викаблучуватися перед незнайомцем".

А вот когда речь идет о таком устойчивом выражении в русском языке как "изощрятся в красноречии", то здесь лучше всего по-украински сказать "розсипати перла красномовност". Звучит действительно прекрасно и ярко.

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