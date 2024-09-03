Умер народный артист Украины Григорий Шумейко

Актера театра не стало на 74-м году жизни.

Умер украинский актер, режиссер, народный артист Украины Григорий Шумейко.

Печальную новость сообщили на официальной странице Facebook львовского театра имени Марии Заньковецкой, где артист работал. Григория Шумейко не стало 3 сентября на 74-м году жизни.

"Непоправимая потеря в нашем коллективе… Сегодня (3 сентября – прим. ред.) на 74-м году жизни ушел в засветы народный артист Украины, актер, режиссер Григорий Шумейко. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье актера. Скорбим", — говорится в сообщении театра.

Григорий Шумейко

Парастас по Шумейко состоится 3 сентября во Львове, уже 4 сентября прощание с актером запланировано в театре имени Марии Заньковецкой в 13:00, после чего его похоронят.

"Прощание с народным артистом Украины Григорием Шумейко: парастас состоится сегодня в 20:00 в Храме священномученика Климентия Шептицкого. Завтра, 4 сентября, в 13:00 — прощание с актером в фойе театра", — говорится в сообщении театра.

Отметим, Григорий Шумейко – известный украинский актер. Сначала он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого, после этого освоил режиссуру. За время своей карьеры артист успел сняться в более чем 100 различных картинах и театральных постановках. Григорий Шумейко также был награжден Орденом "За заслуги" III степени и знаком отличия Минкультуры "За достижения в развитии культуры и искусства".

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