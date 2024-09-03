Россию атаковали дроны, вспыхнул еще один аэропорт: все детали атаки

Несмотря на заявления властей, что ПВО все сбило, очевидцы пишут, что на объектах было несколько прямых попаданий.

В ночь на 3 сентября вспыхнул еще один аэродром – в полутысячи километров от украинской границы.

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Новый "хлопок" на России

Хлопок” все цветет и процветает, в России внезапно чуть ли не в ночь на 3 сентября вспыхнул еще один военный аэродром, теперь в Твери, которая в 550 километрах от украинской границы.

Атака за сотни километров

Стоит отметить, что Тверь расположена в 160 километрах от Москвы. Местные паблики пишут, что под ударом был, вероятнее всего, аэродром в районе Мигалова.

Что говорят в РФ

Об аэродроме российские власти скромно решили умолчать. К слову, эта авиабаза оснащена транспортными самолетами Ил-76МД и Ан-124. Также там дислоцируется командование 12 военно-транспортной авиационной дивизии и 8 полк из ее состава. Но Тверская область уже не в первый раз встречает хлопок.

Накануне 1 сентября беспилотники поздравили с днем знаний Тверскую и Московскую области настоящим файер-шоу. В результате атаки беспилотников по российским энергообъектам на территории Каширской и Конаковской ГРЭС начались пожары. Об этом сообщали российские Telegram-каналы.

Несмотря на заявления властей, что ПВО все сбило, очевидцы пишут, что на объектах было несколько прямых попаданий. Территория вокруг Конаковской ГРЭС и дороги поблизости были перекрыты полицией. Тогда же губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что силы противовоздушной обороны сбили над городом Конаково украинский дрон, а всего в этом районе было зафиксировано 5 БПЛА.

Что известно об ушибе?

В Конаково расположена одна из самых больших электростанций в центральной части России. Второй пожар возник на Каширской ГРЭС в Московской области. Паблики цитируют заявления местных властей о попытке атаки украинских дронов.

По версии властей, "жертв и разрушений нет". Очевидцы публиковали видео пожары на Каширской электростанции. Местные чиновники утверждают, что "пожара не было", но на месте работали экстренные службы. А в минубивствах РФ заявили, что в течение ночи против 1 сентября российская система ПВО уничтожила и перехватила 158 беспилотников ВСУ, в том числе девять над столичным регионом и один в Тверской области. Ну и напомним, что на днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ударов будет только больше.

"Если Россия думает, что удары по инфраструктуре, которые наносит Украина – это временное явление, то в Москве ошибаются. Наши удары будут только наращивать интенсивность. Не мы эту войну начинали. Но мы ее точно завершим ", — говорится в сообщении.

Какие объекты может поразить украинскую баллистику?

Эксперты DEFENSE EXPRESS пишут, что производство собственных баллистических ракет дает возможность поражения интереснейших объектов на значительной глубине РФ. В частности, в 600-700 км зону поражения, с соответствующим отступлением от границы или линии фронта, попадает сама Москва. Но в зоне ее поражения есть много интересных объектов.

"Паляница" теперь не просто код, а новая ракета-дрон

Но даже первая баллистическая ракета – не единственная новинка нашего вооруженного арсенала. В Украине также появилось новое гибридное оружие. Речь идет о ракете-дроне под названием "Паляница".

В радиусе действия украинской ракеты два десятка российских военных аэродромов, в частности "Саваслейка" в Нижегородской области, откуда взлетают МиГи, несущие ракеты "Кинжал". "Паляница" обладает тактико-техническими характеристиками как ракеты, так и беспилотника, и именно поэтому "изделие подпадает под оба определения".

В то же время большинство данных о новой ракете засекречено, неизвестно и какая боевая часть и система наведения имеет БПЛА. Однако указано, что у него турбореактивный двигатель. На кадрах, опубликованных Зеленским, видно, что "Паляница" построена по классической аэродинамической схеме.

Также мы объясняли, почему Украина атакует российские нефтебазы и что может стать целью ракеты-дрона "Паляница".

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