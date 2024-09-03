В Украине появится единая платформа коммунальных услуг

Кабинет Министров запустил экспериментальный проект единой платформы для управления жилищно-коммунальными услугами.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

Шмигаль заявил, что запуск Единой платформы ЖКУ является важным шагом по упорядочению жилищно-коммунальных услуг. По его словам, эта система автоматизирует процессы, сделает сервисы более удобными, улучшит учет потребителей и позволит лучше контролировать качество услуг.

Он сообщил, что пользователи смогут получать всю необходимую информацию и управлять услугами через электронный кабинет, а платформа будет интегрирована с другими информационными системами обмена данными.

Напомним, Верховная Рада Украины может скоро принять законопроект №9363, который ограничит регистрацию транспорта для украинцев с долгами за коммунальные услуги.

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