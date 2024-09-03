В Україні з'явиться єдина платформа комунальних послуг

Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт єдиної платформи для управління житлово-комунальними послугами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Шмигаль заявив, що запуск Єдиної платформи ЖКП є важливим кроком для впорядкування житлово-комунальних послуг. За його словами, ця система автоматизує процеси, зробить сервіси зручнішими, покращить облік споживачів та дозволить краще контролювати якість послуг.

Він повідомив, що користувачі зможуть отримувати всю необхідну інформацію та керувати послугами через електронний кабінет, а платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами для обміну даними.

Нагадаємо, Верховна Рада України може скоро прийняти законопроєкт №9363, який обмежить реєстрацію транспорту для українців з боргами за комунальні послуги.

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