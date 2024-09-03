Рада провалила законопроєкт про збільшення податків: що далі

Документ буде відправлений на повторне перше читання.
Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків на 30 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Парламент під час голосування 3 вересня провалив голосування за законопроєкт про збільшення податків на 30 млрд у першому читанні. За ухвалення документа проголосували усього 224 нардепи.
Як зазначив Железняк, законопроєкт буде відправлений на повторне перше читання.
"Я не голосував – поки не буде прийнята реформа митниці, говорити про підвищення податків вважаю неприпустимим", – додав народний обранець.
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Нагадаємо, раніше парламентський комітет з питань фінансів підтримав оновлену версію законопроєкту № 11416-д про підвищення податків і рекомендував Раді ухвалити його в першому читанні.
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