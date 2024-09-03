Що буде з цінами на пальне: експерт – про наслідки підвищення акцизу

Внаслідок підвищення акцизу на пальне в Україні не очікується жодного здорожчання бензину та дизпалива. Водночас ціни на скраплений газ – окрема історія.

Таку думку директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн висловив у ефірі "Київ24"

"Не очікуємо ніякого подорожчання на бензин/дизель. Можна сказати, що нам пощастило з цим, тому що на фоні підвищення акцизу впали світові ціни на нафту, нафтопродукти, відповідно закупівельна вартість зменшилася, і це компенсує підвищення податку. Тому пройдемо цей період спокійно", – запевнив Куюн.

Він додав, що у трейдерів на сьогодні нормальний заробіток, тож у них немає потреби "будити лихо", підвищуючи ціни на бензин і дизпаливо. Водночас ситуація з автогазом дещо інша.

"Скраплений газ – окрема історія, оскільки акциз на нього підняли набагато більше. Якщо на бензин/дизель – це на 1,2-2 гривні податок зріс, то на скраплений газ – на понад 5 гривень за літр. Це вже складно перекрити закупівельною вартістю. Тим більше, що ціноутворення на скраплений газ окреме, воно відрізняється від бензину-дизелю. Але ринок завіз досить багато цього пального: готувалися до акцизу. Я думаю, що протягом 2-3 тижнів ці запаси будуть ціну дещо стримувати. Вона буде рости, прогнозую, що десь на 1 гривню в тиждень", – розповів експерт.

До слова, за прогнозами НБУ, в Україні прискориться зростання цін на пальне наприкінці 2024 року – на початку 2025 року.

Читайте також: