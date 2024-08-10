Ціни на пальне зростатимуть: НБУ дав невтішний прогноз

Національний банк України прогнозує поступове, але неминуче зростання цін на пальне в Україні. Основною причиною є поступове підвищення акцизів на пальне до 2028 року, що наблизить їх до європейських стандартів.

Про це йдеться у звіті НБУ.

За прогнозами НБУ, зростання цін на пальне прискориться наприкінці 2024 року – на початку 2025 року, коли запаси будуть вичерпані, а вплив підвищення акцизів та послаблення гривні стане більш відчутним.

"Наразі темпи зростання цін на пальне сповільнюються завдяки ефекту бази порівняння, пов'язаного з тогорічними податковими змінами, та наявності запасів пального, сформованих до підвищення акцизів. Проте цей ефект буде тимчасовим", - зазначили у відомстві.

Зростання цін на пальне буде незначним – орієнтовно на 1-1,5 грн/л. Однак до 2028 року ціни можуть зрости на 8-9 грн/л через подальше підвищення акцизів. На ціни на пальне в Україні також впливають світові ціни на нафту та курси валют.

Раніше стало відомо, що в Україні від вересня підвищення вартості пального буде майже непомітним — навіть після зростання акцизів. Суттєво здорожчати може лише автогаз.

Буде як в Європі - літр бензину може здорожчати до 80 гривень!

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