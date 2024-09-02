В Україні кожен третій ФОП закривається у перший рік роботи

Майже 194 тисячі нових ФОПів відкрили українці за вісім місяців 2024 року. За цей же період закрилося трохи більше 120 тисяч ФОПів. Понад третини нових справ закриваються у перший рік роботи.

Про це повідомила пресслужба "Опендатабот" з посиланням на дані Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Зазначається, що 193 192 нові ФОПи було зареєстровано від початку року. Це навіть більше, ніж до початку повномасштабної війни, коли за той самий період відкрилось 186 144 нових справ.

Також читайте Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне: як зміняться ціни

Найбільше нових справ відкрили підприємці у столиці – 26 303 або 13,6% від загальної кількості нових ФОПів цьогоріч. Активно реєструють новий бізнес на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).

Третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, а IT-сектор привертає 7,6% нових підприємців. Замикає трійцю найбільш запитаних напрямків для нових справ надання індивідуальних послуг (7%). При цьому, якщо у 2023 серед лідерів були кафе та ресторани, то цьогоріч їх витіснило надання інформаційних послуг.

В "Опендатабот" також відмітили, що рекордною стала частка жінок серед новоспечених бізнесменів – 60%. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав 55,6%, а у перший рік повномасштабної – 47%.

"Наразі кількість нових справ в 1,6 разів більша, аніж закритих. Так, 120 154 фопи закрилось в Україні від початку року. Найбільше постраждали новостворені підприємства: з тих, що були відкриті торік, закрилося 24,5%, а з тих, що відкрилися цього року, – 13,7%. Медіана діяльності ФОПів, закритих цьогоріч, складає 2 роки і 7 місяців", – йдеться в повідомленні.

Найбільше ФОПів закрилось у Києві – 13% (15 770), Харківській – 8% (10 097) та Дніпропетровській – 8% (9 931) областях.

Закриття ФОПів у 2024 році

Нагадаємо, раніше адвокатка Ірина Кареліна розповіла, чи може ФОП передавати дані про своїх співробітників до ТЦК.

Автогаз подорожчає, Новий пакет санкцій проти росії, Рекордна кількість ФОПів – Економічні новини

Читайте також: