Підняття окремих податків не уникнути – Гетманцев розкрив деталі

За словами Гетманцева, ситуація з виплатою грошей військовим може загостритися вже наприкінці вересня.
Урядовий законопроєкт про підвищення податків не є оптимальним та потребує доопрацювання, але підвищення окремих податків не уникнути.
Про це повідомив голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики ВР Данило Гетманцев.
За оцінками бюджетного комітету, ситуація із поточним утримання війська, в т.ч. виплатою грошового забезпечення військовим, може загостритись вже наприкінці вересня.
"Так, ми маємо перевиконання по податкам (по року буде близько 90-100 млрд. грн.), але воно не достатнє для покриття усього розриву у фінансуванні сектору безпеки і оборони (500 млрд. грн.)", – пише Гетманцев.
У найближчі тижні він прогнозує "складну і відверту дискусію" про внесення змін до бюджету - 2024. Нардеп погодився, що розроблений урядом законопроєкт не є оптимальним і потребує суттєвого доопрацювання.
"Утім, підняття окремих податків для покриття дефіциту у фінансуванні військових видатків, на жаль, не уникнути. Завдання парламенту зараз – знайти широкий суспільний компроміс у цьому питанні щодо оптимального набору податкових ініціатив, фінансування бюджету за рахунок внутрішніх позик та додаткового скорочення видатків бюджету", – підсумував Гетманцев.
Раніше голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що через 2 місяці військові можуть залишитись без зарплати.
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