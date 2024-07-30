На кордоні можливі затримки: що відомо

Від 23:00 год. 30 липня 2024 року проводитимуться технічні роботи з оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів. Через це можливі затримки при перетині кордону.

Про це пише Державна митна служба України.

Подробиці

Зазначають, що під час проведення робіт можливі перебої функціонування програмного забезпечення, яке використовується посадовими особами митниць у пунктах пропуску, із загальним збереженням його працездатності.

"Можливим буде здійснення пропуску через державний кордон осіб, товарів та транспортних засобів з імовірними затримками", – попереджають громадян.

Додається, що під час проведення технічних робіт неможливим буде здійснення пропуску у пункті пропуску "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці.

"Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину кордону", – підсумували у Держмитслужбі.

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