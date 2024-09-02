Оля Полякова розчулила відео, як її 12-річна донька вперше за час війни повернулася до школи в Києві

Українська співачка Оля Полякова показала, як її 12-річна донька вперше за час повномасштабної війни повернулася до своєї школи в Києві.

З початком російського вторгнення співачка відвезла Алісу до Великої Британії, де та весь цей час навчалася. Однак дівчинці було не до вподоби ходити до школи за кордоном, тож вона мріяла повернутися. Виконавиця дослухалася до доньки та виконала її прохання.

"Закінчилося море сліз, щастя повернулося! Мрія здійснилася! Аліса у своїй школі, яку, до речі, ненавиділа до війни. Все визнається в порівнянні. Давай, дитинко, ти обіцяла вчитися краще за всіх!" – поділилася артистка.

Оля Полякова вперше від початку війни повернула 12-річну доньку до школи в Києві

Оля Полякова також опублікувала зворушливе відео, як Аліса вперше за час війни переступила поріг своєї школи. Дівчинка була неабияк рада нарешті побачитися з друзями та вчителями, на зустріч з якими зачекалася, а також зайти до звичного навчального класу.

Тим часом акторка Анна Кошмал відвела сина до першого класу. 6-річний Мишко навчатиметься в одній із приватних шкіл Києва.

Читайте також: