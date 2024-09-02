Серпень 2024: як глобальне потепління вплинуло на погоду в Києві

У серпні цього року у Києві середньомісячна температура повітря склала 23,1°C, що на 2,7°C вище від кліматичної норми.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія.

Серпень 2024 року став третім найтеплішим серпнем в історії Києва. У столиці було встановлено чотири температурні рекорди в період з 25 по 27 серпня. Найвища температура місяця досягла 35,5°C 20 серпня, а найнижча склала +13,4°C 14 серпня.

Опадів у серпні випало лише 24 мм, що складає 43% від кліматичної норми. Через це серпень увійшов до двадцятки найсухіших серпнів з 1891 року.

Липень 2024 року став п’ятим найспекотнішим місяцем в історії Києва. Середньомісячна температура склала 24,3°C, що на 3,0°C вище від кліматичної норми.

Нагадаємо, керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу в Національному науковому антарктичному центрі Денис Пишняк розповідав, що спека в Україні спричинена підвищенням температури через вплив аграрних і промислових центрів північної півкулі, які забруднюють атмосферу і змінюють хмарний покрив.

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