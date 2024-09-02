Україна вступить до НАТО в кордонах 1991 року - Стефанішина 

Україна вступить до НАТО в межах кордонів 1991 року, інший формат не обговорювався.

Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона прокоментувала питання про вступ до НАТО "частинами", тобто територіями, які контролює Україна де-факто.

"Я не вважаю, що Україна має пропонувати зараз якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в Альянсу", - пояснила вона.

Україна чутиме всіх союзників, вестиме переговори з кожною з 32 держав-членів НАТО.

"Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО", - додала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу протягом наступних десяти років.

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