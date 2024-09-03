Рада провалила законопроект об увеличении налогов: что дальше

Документ будет отправлен на повторное первое чтение.

Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект №11416-д по увеличению налогов на 30 млрд. грн.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Парламент во время голосования 3 сентября провалил голосование за законопроект об увеличении налогов на 30 млрд. в первом чтении. За принятие документа проголосовали всего 224 нардепа.

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Как отметил Железняк, законопроект будет отправлен на повторное первое чтение.

"Я не голосовал – пока не будет принята реформа таможни, говорить о повышении налогов считаю недопустимым", – добавил народный избранник.

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Результаты голосования за законопроект №11416-д в первом чтении / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, ранее парламентский комитет по финансам поддержал обновленную версию законопроекта № 11416-д о повышении налогов и рекомендовал Раде принять его в первом чтении.

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