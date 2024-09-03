Рада провалила законопроект об увеличении налогов: что дальше

Документ будет отправлен на повторное первое чтение.
Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект №11416-д по увеличению налогов на 30 млрд. грн.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Парламент во время голосования 3 сентября провалил голосование за законопроект об увеличении налогов на 30 млрд. в первом чтении. За принятие документа проголосовали всего 224 нардепа.
Как отметил Железняк, законопроект будет отправлен на повторное первое чтение.
"Я не голосовал – пока не будет принята реформа таможни, говорить о повышении налогов считаю недопустимым", – добавил народный избранник.
Читайте главные новости дня:
- ВСУ восстановили позиции под Покровском: карта ISW
- Ракетно-дроновая атака по Украине: сколько целей сбила ПВО
- Детали атаки на Днепр: повреждены дома, предприятие, автомобили
Напомним, ранее парламентский комитет по финансам поддержал обновленную версию законопроекта № 11416-д о повышении налогов и рекомендовал Раде принять его в первом чтении.
Читайте также: