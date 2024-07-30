Не підвищення податків: США порадили Україні, як збільшити прибутки

Пропонується зосередитися не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі із "сірими" ринками.

США заохочують український уряд збільшувати прибутки перш за все шляхом реформування митниці та боротьби із "сірими" ринками, а не шляхом підвищення податків.

Про це спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила на брифінгу в Києві, повідомляє "Укрінформ".

У відповідь на запитання журналістів Пріцкер сказала, що це українському уряду вирішувати, звідки брати доходи. А вона разом із пані послом США Бріджит Брінк пропонувала зосередитися не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі із "сірими" ринками.

"У вас є доходи, яких ви не отримуєте, і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", – сказала спецпредставниця США.

Вона зазначила, що пропонувала реформу української митниці шляхом цифровізації. Це ддозволило б запобігти будь-якій корупції.

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"На "сірих" ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку. І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу", – пояснила Пріцкер.

Нагадаємо, у червні голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев повідомив, що парламент невдовзі розгляне можливість підвищення податків, зокрема військового збору. Очікуються пропозиції від уряду, і вони будуть "досить радикальними".

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