Здорожчання пального в Україні: експерт озвучив, до чого готуватися українцям

В Україні здорожчають всі види пального після ухвалення парламентом закону про підвищення акцизного податку на пальне, який має набути чинності вже від з 1 вересня 2024 року.

Про це розповів засновник логістичної групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін в інтерв'ю УНІАН.

За словами експерта, на початку вересня літр бензину і дизеля додадуть у середньому по 1 гривні, а автогаз – 3 грн. Водночас зростання цін буде плавним.

"Остаточне підвищення ще на 50 копійок на бензин, гривню – на дизель, і 2 грн – на газ відбудеться до середини вересня. Загальне підвищення становитиме 1,5 грн за літр бензину, 2 грн – дизеля, і 5 грн – газу. Просто воно відбуватиметься двома хвилями", – сказав Льоушкін.

Він додав, що на заправках на початку місяця ще залишатиметься паливо, закуплене за старими цінами.

Раніше ми писали, як кияни відреагували на збільшення акцизів на пальне.

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