Росію атакували дрони, спалахнув ще один аеропорт: усі деталі атаки

Попри заяви влади, що ППО все збила, очевидці пишуть, що на об'єктах було кілька прямих влучань.

У ніч проти 3 вересня спалахнув ще один аеродром – за пів тисячі кілометрів від українського кордону.

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Нова "бавовна" на Росії

Бавовна” усе квітне і квітне, на Росії раптово чи не дуже в ніч проти 3 вересня спалахнув ще один військовий аеродром, тепер у Твері, яка за 550 кілометрів від українського кордону.

Атака за сотні кілометрів

Варто зазначити, що Твєрь розташована за 160 кілометрів від Москви. Місцеві пабліки пишуть, що під ударом був, найімовірніше, аеродром в районі Мигалова.

Що кажуть у РФ

Про аеродром російська влада скромно вирішила промовчати. До слова, ця авіабаза оснащена транспортними літаками Іл-76МД та Ан-124. Також там дислокується командування 12-ї військово-транспортної авіаційної дивізії та 8-й полк із її складу. Але Тверська область вже не вперше зустрічає бавовну.

Напередодні, 1 вересня безпілотники привітали з днем знань Тверську та Московську області справжнім фаєр-шоу. Внаслідок атаки безпілотників по російських енергооб'єктах на території Каширської та Конаковської ДРЕС почалися пожежі. Про це повідомляли російські Telegram-канали.

Попри заяви влади, що ППО все збила, очевидці пишуть, що на об'єктах було кілька прямих влучань. Територія навколо Конаківської ДРЕС та дороги поблизу були перекриті поліцією. Тоді ж губернатор Тверської області Ігор Руденя заявив, що сили протиповітряної оборони збили над містом Конаково український дрон, а загалом в цьому районі було зафіксовано 5 БПЛА.

Що відомо про удар?

У Конаково розташована одна з найбільших електростанцій у центральній частині Росії. Друга пожежа виникла на Каширській ДРЕС у Московській області. Пабліки цитують заяви місцевої влади, про "спробу атаки" українських дронів.

За версією влади, "жертв та руйнувань немає". Очевидці ж публікували відео пожежі на Каширській електростанції. Натомість місцеві чиновники стверджують, що "пожежі не було", але на місці працювали екстрені служби. А в мінубивств РФ заявили, що протягом ночі проти 1 вересня російська система ППО знищила та перехопила 158 безпілотників ЗСУ, зокрема дев'ять над столичним регіоном та один у Тверській області. Ну й нагадаємо, що днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ударів ставатиме лише більше.

"Якщо Росія думає, що удари по інфраструктурі, які завдає Україна - це тимчасове явище, то в Москві помиляються. Наші удари тільки нарощуватимуть інтенсивність. Не ми цю війну розпочинали. Але ми її точно завершимо", - йдеться в повідомленнні.

Які об’єкти може вразити українська балістика?

Експерти DEFENSE EXPRESS пишуть, що виробництво власних балістичних ракет дає можливість ураження дуже цікавих об'єктів на значній глибині РФ. Зокрема у 600-700 км зону ураження, з відповідним відступом від кордону чи лінії фронту, потрапляє сама Москва. Але у зоні її ураження є багато не менш цікавих об'єктів.

"Паляниця" тепер не просто код, а нова ракета-дрон

Але навіть перша балістична ракета – не єдина новинка нашого збройного арсеналу. В Україні також з'явилася нова гібридна зброя. Йдеться про ракету-дрон під назвою "Паляниця".

У радіусі дії української ракети два десятки російських військових аеродромів, зокрема "Саваслейка" в Нижньогородській області, звідки злітають МіГи, що несуть ракети “Кинджал”. "Паляниця" має тактико-технічні характеристики як ракети, так і безпілотника, і саме тому "виріб підпадає під обидва визначення".

Водночас більшість даних про нову ракету засекречено, невідомо і яку бойову частину і систему наведення має БПЛА. Однак вказано, що він має турбореактивний двигун. На кадрах, які опублікував Зеленський, видно, що "Паляниця" побудована за класичною аеродинамічною схемою.

Також ми пояснювали, чому Україна атакує російські нафтобази та що може стати ціллю ракети-дрона "Паляниця".

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