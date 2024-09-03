В направлении Земли мчится астероид размером в два футбольных поля

За приближением астероида можно будет наблюдать с 15 сентября.

По направлению к Земле летит астероид 2024 ON, который можно будет увидеть в небе через несколько недель, когда тот будет двигаться на астрономически близком, но все еще безопасном расстоянии.

Об этом пишет New York Post.

По данным проекта виртуального телескопа, астероид в ширину не менее 720 футов, что равно длине двух футбольных полей, можно будет увидеть с Северного полушария.

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Астероид пролетит мимо Земли на расстоянии примерно 620 тыс. миль, что примерно в 2,6 раза превышает расстояние между Землей и Луной. Это будет близкое, однако безопасное расстояние.

Похожее близкое приближение астероида к Земле фиксируется в среднем раз в 10 лет.

За приближением астероида можно будет наблюдать с 15 сентября через виртуальный телескоп в прямом эфире.

Напомним, к Земле летит одна из самых ярких комет. Она приблизится к планете в середине октября.

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