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Помер народний артист України Григорій Шумейко

Помер народний артист України Григорій Шумейко

Григорій Шумейко

Актора театру не стало на 74-му році життя.

Помер український актор, режисер, народний артист України Григорій Шумейко.

Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці у Facebook львівського театру імені Марії Заньковецької, де артист працював. Григорія Шумейка не стало 3 вересня на 74-му році життя.

"Непоправна втрата у нашому колективі…Сьогодні (3 вересня – прим. ред.) на 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер Григорій Шумейко. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині актора. Сумуємо", - йдеться в повідомленні театру.

Григорій Шумейко / ©
Григорій Шумейко

Парастас за Шумейком відбудеться 3 вересня у Львові, вже 4 вересня прощання з актором заплановане у театрі імені Марії Заньковецької о 13:00, після чого його поховаються.

"Прощання з народним артистом України Григорієм Шумейком: парастас відбудеться сьогодні о 20:00 у Храмі священномученика Климентія Шептицького. Завтра, 4 вересня, о 13:00 - прощання з актором у фоє театру", - йдеться в повідомленні театрі.

Зазначимо, Григорій Шумейко – відомий український актор. Спочатку він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, після цього оволодів режисурою. За час своєї кар'єри артист встиг знятися у понад 100 різних картин та театральних постанов. Григорій Шумейко також був нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня та відзнакою від Мінкультури "За досягнення в розвитку культури і мистецтва".

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