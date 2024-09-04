"Перезагрузка" правительства: главу МИД Кулебу планируют уволить — СМИ

По данным анонимных источников, в команде президента готовится ряд увольнений в правительстве.

По инсайдерской информации из источников, близких президенту Украины, в отставку могут отправить министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Об этом пишет "Украинская правда".

"По их информации [источников в команде президента Зеленского – ред.], с кандидатурой на его [Дмитрия Кулебы – ред.] место еще определяются, но наиболее вероятная замена – первый заместитель главы МИД Андрей Сибига", – пишет издание.

По данным источников, в правительстве готовятся и другие увольнения, но премьер-министром останется Денис Шмыгаль.

Напомним, сегодня стало известно, что заявления об отставке написали:

министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец;

председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль;

министр юстиции Денис Малюска;

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Читайте также: