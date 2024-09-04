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"Перезагрузка" правительства: главу МИД Кулебу планируют уволить — СМИ

"Перезагрузка" правительства: главу МИД Кулебу планируют уволить — СМИ

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут уволить с должности / Фото: ТСН

По данным анонимных источников, в команде президента готовится ряд увольнений в правительстве.

По инсайдерской информации из источников, близких президенту Украины, в отставку могут отправить министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Об этом пишет "Украинская правда".

"По их информации [источников в команде президента Зеленского – ред.], с кандидатурой на его [Дмитрия Кулебы – ред.] место еще определяются, но наиболее вероятная замена – первый заместитель главы МИД Андрей Сибига", – пишет издание.

По данным источников, в правительстве готовятся и другие увольнения, но премьер-министром останется Денис Шмыгаль.

Напомним, сегодня стало известно, что заявления об отставке написали:

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