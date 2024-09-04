"Перезагрузка" правительства: главу МИД Кулебу планируют уволить — СМИ

По данным анонимных источников, в команде президента готовится ряд увольнений в правительстве.
По инсайдерской информации из источников, близких президенту Украины, в отставку могут отправить министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
Об этом пишет "Украинская правда".
"По их информации [источников в команде президента Зеленского – ред.], с кандидатурой на его [Дмитрия Кулебы – ред.] место еще определяются, но наиболее вероятная замена – первый заместитель главы МИД Андрей Сибига", – пишет издание.
По данным источников, в правительстве готовятся и другие увольнения, но премьер-министром останется Денис Шмыгаль.
Напомним, сегодня стало известно, что заявления об отставке написали:
- министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук;
- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
- министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец;
- председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль;
- министр юстиции Денис Малюска;
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
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