Ольга Стефанишина подала заявление об отставке — Стефанчук

Как и остальные заявления от министров и главы Фонда госимущества, она будет рассмотрена на одном из ближайших пленарных заседаний.

В Верховную Раду поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук.

Как и остальные заявления, она будет рассмотрена на одном из ближайших пленарных заседаний, отметил он.

В ВР поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишиной Фото: Руслан Стефанчук

Напомним, ранее стало известно о заявлениях об отставке трех министров и главы Фонда госимущества.

Заявления об отставке в Верховную Раду подали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюска, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.