Дроны и ПВО для Украины: Норвегия выделяет дополнительные 48 млн евро на закупку

Приобретение вооружения будет осуществляться через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины.

Украина получит от Норвегии больше беспилотников для своей армии и больше средств противовоздушной обороны для защиты гражданского населения и важной инфраструктуры от российских атак.

Об этом сообщили на правительственном портале страны.

"Украина остро нуждается в большем количестве военной техники, чтобы защитить себя от российской агрессии. Вместе с другими странами Норвегия приложит все возможные усилия, чтобы внести свой вклад", – заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

Норвегия выделит на закупку дронов и средств ПВО 570 млн норвежских крон (более 48 млн евро). Приобретение вооружения будет осуществляться через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU). Вместе с Норвегией свой вклад в приобретение систем ПВО и беспилотников внесли Британия, Нидерланды и Литва.

Целью IFU является приобретение для Украины вооружения, боеприпасов и других военных материалов путем закупок непосредственно у производителей. С начала полномасштабной войны Норвегия внесла в фонд в общей сложности почти 152,5 млн евро.

Напомним, правительство Норвегии "открыло путь" для предоставления Украине норвежских оборонных технологий и выделяет средства для реализации этого проекта. Норвежско-финский производитель оружия Nammo передаст Украине технологию артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и поможет наладить производство.

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