Дрони та ППО для України: Норвегія виділяє додаткові 48 млн євро на закупівлю

Україна отримає від Норвегії більше безпілотників для своєї армії та більше засобів протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та важливої ​​інфраструктури від російських атак.

Про це повідомили на урядовому порталі країни.

"Україна гостро потребує більшої кількості військової техніки, щоб захистити себе від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія докладе всіх можливих зусиль, щоб зробити свій внесок", – заявив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.

Норвегія виділить на закупівлю дронів та засобів ППО 570 млн норвезьких крон (понад 48 млн євро). Придбання озброєння здійснюватиметься через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України (International Fund for Ukraine, IFU). Разом з Норвегією свій внесок для придбання систем ППО та безпілотників зробили Британія, Нідерланди та Литва.

Метою IFU є придбання для України озброєння, боєприпасів та інших військових матеріалів шляхом закупівель безпосередньо у виробників. Від початку повномасштабної війни Норвегія внесла до фонду загалом майже 152,5 млн євро.

Нагадаємо, уряд Норвегії "відкрив шлях" для надання Україні норвезьких оборонних технологій і виділяє кошти для реалізації цього проєкту. Норвезько-фінський виробник зброї Nammo передасть Україні технологію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та допоможе налагодити виробництво.

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