Як довго Україна утримуватиме території Курщини: Зеленський дав чітку відповідь

За словами Зеленського, Україна утримуватиме територію РФ, оскільки вона є невід'ємною частиною плану перемоги щодо завершення війни.
Україна буде утримувати захоплені території РФ доти, доки не змусить сісти за стіл перемовин російського диктатора Володимира Путіна.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News.
За словами Зеленського, Україна "утримуватиме" територію, оскільки вона є невід'ємною частиною його "плану перемоги" щодо завершення війни, додавши, що представить цю пропозицію міжнародним партнерам, таким як Сполучені Штати.
"Нам не потрібна російська територія. Наша операція в Курській області спрямована на відновлення нашої територіальної цілісності. Нам не потрібна їхня земля. Але ми утримуватимемо її, оскільки вона є невід'ємною частиною плану перемоги України, який буде представлений нашим міжнародним партнерам, у тому числі США... Наразі вона нам потрібна", – сказав він про територію, яку Україна зараз утримує в Росії.
Водночас Зеленський сказав, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити більше російської території.
"Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", – сказав він.
Нагадаємо, наступ ЗСУ на Курщині підірвав рейтинги Путіна.
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