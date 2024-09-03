Як довго Україна утримуватиме території Курщини: Зеленський дав чітку відповідь

Україна буде утримувати захоплені території РФ доти, доки не змусить сісти за стіл перемовин російського диктатора Володимира Путіна.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News.

За словами Зеленського, Україна "утримуватиме" територію, оскільки вона є невід'ємною частиною його "плану перемоги" щодо завершення війни, додавши, що представить цю пропозицію міжнародним партнерам, таким як Сполучені Штати.

"Нам не потрібна російська територія. Наша операція в Курській області спрямована на відновлення нашої територіальної цілісності. Нам не потрібна їхня земля. Але ми утримуватимемо її, оскільки вона є невід'ємною частиною плану перемоги України, який буде представлений нашим міжнародним партнерам, у тому числі США... Наразі вона нам потрібна", – сказав він про територію, яку Україна зараз утримує в Росії.

Водночас Зеленський сказав, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити більше російської території.

"Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", – сказав він.

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