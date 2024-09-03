На "Євробачення-2025" від Кіпру поїде зірка відомого серіалу

Це перша країна, яка офіційно заявила про свого представника на конкурсі.

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025" оголосив про першого конкурсанта.

Так, Кіпр випередив решту країн і майже за вісім місяців до початку конкурсу першим назвав ім'я виконавця, який представлятиме країну. Так, національним представником Кіпру на "Євробаченні-2025" став Тео Еван. Про це повідомили в Instagram на офіційній сторінці "Євробачення".

До слова, Тео розпочав займатися музикою й танцями ще у підлітковому віці. Згодом вивчився у престижному музичному коледжі Берклі. 2021 року дебютував з піснею The Wall. Водночас зірка відомий багатьом не лише як співак, але й як актор відомого серіалу "Ейфорія", де зіграв епізодичну роль стиліста.

Тео Еван / Фото: instagram.com/eurovision

Наразі невідомо, з якою саме піснею виступить Тео Еван на "Євробаченні-2025". Проте знаменитість зазначив, що вже не може дочекатися побачитися з єврофанами у Швейцарії, де наступного року відгримить довгоочікувана музична подія року. До речі, дещо раніше організатори вже назвали швейцарське місто й дати, коли відбудеться "Євробачення-2025".

Читайте також: