Андрій Данилко відреагував на обстріл рідної Полтави і звернувся до шанувальників

Український артист, автор Вєрки Сердючки – шоумен Андрій Данилко – відреагував на цинічний злочин росіян.

Так, сьогодні, 3 вересня, держава-терористка Росія балістичними ракетами завдала удару по Полтаві. Ворожими снарядами було зруйновано навчальний заклад і лікарню, внаслідок чого скалічено життя сотні мирних жителів. Станом на 17:45 відомо про 49 загиблих і 219 поранених. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами перебувають люди.

На криваві наслідки терористичної атаки у своєму Instagram відреагували низка українських зірок. Всі вони надають розголосу звірствам окупантів і висловлюють щирі співчуття постраждалим і сім'ям загиблих.

Тим часом Андрій Данилко, для якого Полтава є рідним містом, звернувся до небайдужих земляків з особливим проханням. Так, шоумен опублікував координати центру забору крові, якої зараз критично не вистачає для надання допомоги великій кількості постраждалих. І за допомогою смайликів у формі розбитих сердець висловив невимовний біль і скорботу, нагадавши, що "росія – держава-терористка".

Андрій Данилко відреагував на обстріл Полтави 3 вересня / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко відреагував на обстріл Полтави 3 вересня / Фото: instagram.com/v_serduchka

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