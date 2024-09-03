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Зеленський анонсував зміни в уряді: є кадрові рішення

Зеленський анонсував зміни в уряді: є кадрові рішення

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Осінь буде надзвичайно важливою для нашої держави.

Наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла усіх результатів, які нам потрібно. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді. 

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі", – зауважив головнокомандувач. 

Нагадаємо, до Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та голова Фонду держмайна Віталія Коваля.

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