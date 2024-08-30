"Євробачення-2025": де та коли відбудеться пісенний конкурс

Організатори розсекретили локацію, де відгримить довгоочікувана подія.
Країна-переможниця "Євробачення-2024" Швейцарія офіційно оголосила місто, у якому вони проведуть наступний міжнародний пісенний конкурс.
Так, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі, Швейцарія. Про це повідомили у соцмережах на офіційних сторінках конкурсу. За музичну першість країни-конкурсантки змагатимуться 13, 15 та 17 травня 2025 року. Також відомо, що виступи відбуватимуться на багатофункціональній арені St. Jakobshalle. Локація може розмістити до 16 тис. глядачів у залі.
Як відомо, раніше за право приймати пісенний конкурс наступного року боролися два швейцарських міста – Базель і Женева. Зрештою, швейцарський мовник SRG, з огляду на низку критеріїв оцінювання, зупинився на першому місті Базелі, яке є третім за величиною містом у Швейцарії.
Нагадаємо, нещодавно міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025" був під загрозою скасування. Так, подейкували, що федерально-демократичний союз мав наміри влаштувати референдум, щоб Швейцарія не виділяла кошти на проведення грандіозної події.
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