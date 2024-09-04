Мониторинговые каналы предупреждают о взлете Ту-22м3

При необходимости находитесь в укрытиях.

Мониторинговые каналы сообщают, что в воздухе РФ – группа стратегических бомбардировщиков Ту-22м3.

Есть угроза пуска ракет "Х-22".

Отмечен взлет не менее 5 Ту-95 с аэродрома "Оленья".

Или боевой вылет — узнаем со временем.

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Также 4х Ту-22мс взлетели с "Дягилеево".

Ту-95 имеют курс движения юго-западный по направлению Каспийского региона России.

Также есть движение Ту-22 курс в Черное море.

Ожидаем возможный ракетный удар под утро.

Выход бортов Ту-95мс на пусковые рубежи ожидается с 03:30 до 04:30, в случае, если рейс боевой.

Информация проверяется и уточняется.

Напомним, что враг атаковал Украину беспилотниками.

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