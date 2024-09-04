Моніторингові канали попереджують про зліт Ту-22м3

За потреби, перебувайте в укриттях.
Моніторингові канали повідомляють, що у повітрі РФ - група стратегічних бомбардувальників Ту-22м3.
Існує загроза пуску ракет "Х-22".
Відмічено зліт щонайменше 5 Ту-95 з аеродрому "Оленья".
Чи бойовий виліт — дізнаємось згодом.
Також 4х Ту-22мс злетіли з "Дягілєєво".
Ту-95 мають курс руху південно-західний у напрямку Каспійського регіону Росії.
Також є рух Ту-22 курс в Чорне море.
Очікуємо на можливий ракетний удар під ранок.
Вихід бортів Ту-95мс на пускові рубежі очікується з 03:30 по 04:30, у випадку, якщо рейс бойовий.
Інформація перевіряється та уточнюється.
Нагадаємо, що ворог атакував Україну безпілотниками.
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