Моніторингові канали попереджують про зліт Ту-22м3

За потреби, перебувайте в укриттях.

Моніторингові канали повідомляють, що у повітрі РФ - група стратегічних бомбардувальників Ту-22м3.

Існує загроза пуску ракет "Х-22".

Відмічено зліт щонайменше 5 Ту-95 з аеродрому "Оленья".

Чи бойовий виліт — дізнаємось згодом.

Також читайте Стало відомо, який населений пункт окупував ворог

Також 4х Ту-22мс злетіли з "Дягілєєво".

Ту-95 мають курс руху південно-західний у напрямку Каспійського регіону Росії.

Також є рух Ту-22 курс в Чорне море.

Очікуємо на можливий ракетний удар під ранок.

Вихід бортів Ту-95мс на пускові рубежі очікується з 03:30 по 04:30, у випадку, якщо рейс бойовий.

Інформація перевіряється та уточнюється.

Нагадаємо, що ворог атакував Україну безпілотниками.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.