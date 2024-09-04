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Моніторингові канали попереджують про зліт Ту-22м3

Моніторингові канали попереджують про зліт Ту-22м3

За потреби, перебувайте в укриттях / Фото: Вікіпедія

За потреби, перебувайте в укриттях.

Моніторингові канали повідомляють, що у повітрі РФ - група стратегічних бомбардувальників Ту-22м3.

Існує загроза пуску ракет "Х-22".

Відмічено зліт щонайменше 5 Ту-95 з аеродрому "Оленья". 

Чи бойовий виліт — дізнаємось згодом. 

Також 4х Ту-22мс злетіли з "Дягілєєво". 

Ту-95 мають курс руху південно-західний у напрямку Каспійського регіону Росії. 

Також є рух Ту-22 курс в Чорне море. 

Очікуємо на можливий ракетний удар під ранок. 

Вихід бортів Ту-95мс на пускові рубежі очікується з 03:30 по 04:30, у випадку, якщо рейс бойовий.

Інформація перевіряється та уточнюється. 

Нагадаємо, що ворог атакував Україну безпілотниками

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