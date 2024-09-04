На Львівщині та Київщині працює ППО

Повітряна тривога триває.

"Ракетна атака, просимо всіх залишатися в укриттях", - закликають представники влади.

У Київській області працює ППО.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Також у Львові чути вибухи.

На Львівщині працює ППО.

"Нічого не знімаємо і нікуди не викладаємо" - наголошує влада.

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"Шахеди" на території Львова. Працює ППО. Залишайтесь в безпечному місці", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що повітряна тривога повʼязана з ракетною небезпекою через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС!

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Перебувайте в укриттях!

Нагадаємо, що моніторингові канали попереджували про зліт Ту-22м3.

Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками.

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