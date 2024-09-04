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На Львівщині та Київщині працює ППО

На Львівщині та Київщині працює ППО

ППО намагається відбити ворожу атаку

Не фотографуємо роботу українських військових.

Повітряна тривога триває. 

"Ракетна атака, просимо всіх залишатися в укриттях", - закликають представники влади. 

У Київській області працює ППО.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Також у Львові чути вибухи. 

На Львівщині працює ППО.

"Нічого не знімаємо і нікуди не викладаємо" - наголошує влада. 

"Шахеди" на території Львова. Працює ППО. Залишайтесь в безпечному місці", - йдеться у повідомленні. 

Нагадуємо, що повітряна тривога повʼязана з ракетною небезпекою через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС!

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Перебувайте в укриттях!

Нагадаємо, що моніторингові канали попереджували про зліт Ту-22м3

Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками

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