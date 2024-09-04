Астрологічний прогноз на 4 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли нічого не вдасться отримати легко, зате отриманий результат буде вартий докладених зусиль.

Символ дня: Сніговий Барс.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: самолікування необхідно уникати всіх, але сьогодні воно може бути особливо небезпечним для здоров'я.

Харчування дня: харчування має бути різноманітним, але помірним.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Дачні роботи дня: рослини потрібно частіше поливати та підгодовувати.

Магія та містика дня: можна виготовляти обереги, талсмни та зілля з лікарських трав.

Сни дня: сни цієї ночі не справджуються і не несуть корисної інформації.

Табу дня: не можна допускати зла у діях, а й у словах і думках.

Цитата дня: «Відчуття безпеки робить людину необережною» (Олександр Дюма).

Читайте також: