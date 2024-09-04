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Астрологический прогноз на 4 сентября

Астрологический прогноз на 4 сентября

Снежный Барс - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда ничего не удастся получить без труда, зато полученный результат будет стоит приложенных усилий. 

Символ дня: снежный барс. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: самолечения необходимо избегать всегда, но сегодня оно может быть особенно опасным для здоровья. 

Питание дня: питание должно быть разнообразным, но умеренным. 

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Дачные работы дня: растения нужно чаще поливать и подкармливать. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать обереги, талисманы и снадобья из лекарственных трав. 

Сны дня: сны нынешней ночи не сбываются и не несут полезной информации.

Табу дня: нельзя допускать зла не только в действиях, но и в словах и мыслях. 

Цитата дня: "Ощущение безопасности делает человека неосторожным" (Александр Дюма). 

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