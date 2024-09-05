Ночью в Беларуси было жарко: подняли истребители и сбивали беспилотники

Ночью против 5 сентября 2024 года два ударных вражеских дрона залетели на территорию Беларуси.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Жители Гомеля в Белоруссии сообщили о двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе.

Они также делятся кадрами падения в пламени предмета, который, вероятно, был сбит ПВО.

Сообщается, что он упал за город. Официальной информации о происшедшем пока нет.

" Белорусский Гаюн " добавил, что в 1.30 с аэродрома Барановичи в Беларуси подняли в небо очередной истребитель, чтобы сбить дроны.

Напомним, российские беспилотники далеко не впервые залетают в Белоруссию. Так, во время вражеской атаки по Украине в ночь на 26 августа около трех "Шахедов" могли залететь на белорусскую территорию.

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