Беларусь усилила границу новыми войсками — Гаюн

К литовской границе командование белорусской армии перебросило 38 единиц техники и около 250 военных.

Подразделения 19-й механизированной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь перебазировались к границе с Литвой.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

В состав тактической группы, усилившей северо-западную границу государства-сателлита РФ вошли 2 мотострелковые роты (14 БМП-2, 2 медицинские машины "Ил"), танковая рота (10 танков Т-72Б, 1 БРЕМ-1), 1 минометная батарея (6 120-мм минометов 2С12 "Саны"), автомобильная техника.

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По подсчетам белорусских наблюдателей, в общей сложности к литовской границе командование белорусской армии перебросило 38 единиц техники и около 250 военных.

Военный эшелон с техникой 19-й механизированной бригады ВС РБ (в/ч 71327) был сформирован еще 31 августа на станции Заслоново. Уже 1 сентября он был замечен в окрестностях Минска, когда он двигался в западном направлении.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

"В тот же день в 15:30 эшелон прибыл на станцию Гудогай (Островецкий район Гродненской области). Станция расположена в семи километрах от границы с Литвой”, — говорится в сообщении.

По мнению наблюдателей из группы "Белорусский Гаюн", подразделения белорусской армии пока не создают военной угрозы для Литвы.

Напомним, украинские пограничники и Силы обороны готовы к любым сценариям на граничащих с Беларусью участках.

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