Білорусь підсилила кордон новими військами — Гаюн

До литовського кордону командування білоруської армії перекинуло 38 одиниць техніки та близько 250 військових.

Підрозділи 19-ї механізованої бригади Збройних сил Республіки Білорусь перебазувалися до кордону з Литвою.

Про це у середу, 4 вересня, повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

До складу тактичної групи, яка посилила північно-західний кордон держави-сателіта РФ увійшли 2 мотострілецькі роти (14 БМП-2, 2 медичні машини "Мул"), танкова рота (10 танків Т-72Б, 1 БРЕМ-1), 1 мінометна батарея (6 120-мм мінометів 2С12 "Сани"), автомобільна техніка.

Також читайте Що насправді замислив Лукашенко на кордоні з Україною: аналіз ISW

За підрахунками білоруських спостерігачів, загалом до литовського кордону командування білоруської армії перекинуло 38 одиниць техніки та близько 250 військових.

Військовий ешелон з технікою19-ї механізованої бригади ЗС РБ (в/ч 71327) було сформовано ще 31 серпня на станції Заслонове. Уже 1 вересня його помітили на околицях Мінська, коли він рухався в західному напрямку.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

“Того ж дня о 15:30 ешелон прибув на станцію Гудогай (Островецький район Гродненської області). Станція розташована за сім кілометрів від кордону з Литвою”, - йдеться у повідомленні.

На думку спостерігачів із групи "Беларускі Гаюн", підрозділи білоруської армії наразі не створюють військової загрози для Литви.

Нагадаємо, українські прикордонники та Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв на ділянках, які межують з Білоруссю.

Читайте також: