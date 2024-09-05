Вражеские беспилотники кружат по Украине: карта движения

Мониторинговые каналы сообщают, что в воздушном пространстве Украины находится около 25 беспилотников.

Атака ударных БПЛА продолжается! Находитесь в укрытиях:

Через Сумщину – курсом на Черниговщину, Полтавщину, Харьковщину. из Черниговщины – в направлении Бориспольского района Киевщину. с Полтавщины юго-западным курсом – на Кременчугский район Через Днепропетровщину – на Николаевщину, Харьковщину в Запорожье, курсом на — Днепропетровщину. С Харьковщины – на Днепропетровщину, Полтавщину!

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Напомним, что ранее в Киевской области работало ПВО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 7:00 4 сентября. Атака на Львов: есть погибшие, Иран дает России новые ракеты

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