Вражеские беспилотники кружат по Украине: карта движения

Вражеские беспилотники продолжают свое движение.
Мониторинговые каналы сообщают, что в воздушном пространстве Украины находится около 25 беспилотников.
Атака ударных БПЛА продолжается! Находитесь в укрытиях:
- Через Сумщину – курсом на Черниговщину, Полтавщину, Харьковщину.
- из Черниговщины – в направлении Бориспольского района Киевщину.
- с Полтавщины юго-западным курсом – на Кременчугский район
- Через Днепропетровщину – на Николаевщину, Харьковщину
- в Запорожье, курсом на — Днепропетровщину.
- С Харьковщины – на Днепропетровщину, Полтавщину!
Напомним, что ранее в Киевской области работало ПВО.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 7:00 4 сентября. Атака на Львов: есть погибшие, Иран дает России новые ракеты
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