В Херсоне бригада "скорой" попала под вражеский обстрел: что известно

Медики, которые должны были оказать помощь гражданским украинцам, снова стали целью агрессора.

В Днепровском районе Херсона из-за вражеской атаки из дрона минно-взрывную травму и обломочные ранения получил 63-летний мужчина. Бригада скорой, спешащая на помощь раненому, сама попала под вражеский обстрел.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Пострадали трое медработников. У них взрывная травма и контузия. Поврежден авто", — отметил он.

Напомним, 25 августа, россияне попали в жилой дом в Днепровском районе Херсона.

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