Адское утро в Херсоне: россияне попали в дом и АЗС, есть жертвы

Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов дома.
Сегодня, 25 августа, россияне попали в жилой дом в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
В результате удара дом уничтожен. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям извлекли из-под завалов тело погибшей женщины.
Полицейские устанавливают ее личность.
Кроме того, российская армия 25 августа с дрона атаковала одну из заправок в Херсоне. Ранения получили работник АЗС и водитель автомобиля.
Как сообщил в Telegram глава МВА Роман Мрочко, травмированных доставили в больницу.
"24-летний пострадавший в тяжелом состоянии. Он получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, обломочные ранения. У 53-летнего раненого состояние средней тяжести", — говорится в сообщении.
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