На Мадейре спасателям удалось обуздать мощный пожар, горящий шестой день

Лесной пожар уничтожил около пяти тысяч гектаров насаждений.
На португальском острове Мадейра спасатели смогли взять под контроль большой лесной пожар с помощью двух испанских пожарных самолетов.
Об этом заявил региональный руководитель гражданской защиты Антониу Нуньеш, пишет dpa.
После того, как Португалия обратилась за помощью, самолеты из Испании прибыли в четверг по просьбе Европейского Союза.
"Испанские самолеты в основном дислоцировались в горах вокруг Пика Руйво, самой высокой горы острова высотой более 1 800 метров. Единственный пожарный вертолет Мадейры безуспешно пытался сдержать пламя", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вспыхнувший 14 августа лесной пожар уничтожил около пяти тысяч гектаров насаждений.
"Пока не сообщается о пострадавших или повреждениях зданий, но ученые заявляют о значительном вреде окружающей среде и уничтожении флоры и фауны ", — добавили в сообщении.
Уголовная полиция расследует причины пожара. Глава регионального правительства Мадейры Мигель Альбукерке уже заявил о поджоге.
Ранее мы рассказывали, что сильный лесной пожар вспыхнул в Риме.
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