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На Мадейре спасателям удалось обуздать мощный пожар, горящий шестой день

На Мадейре спасателям удалось обуздать мощный пожар, горящий шестой день

На Майдере удалось обуздать мощный пожар

Лесной пожар уничтожил около пяти тысяч гектаров насаждений.

На португальском острове Мадейра спасатели смогли взять под контроль большой лесной пожар с помощью двух испанских пожарных самолетов.

Об этом заявил региональный руководитель гражданской защиты Антониу Нуньеш, пишет dpa.

После того, как Португалия обратилась за помощью, самолеты из Испании прибыли в четверг по просьбе Европейского Союза.

"Испанские самолеты в основном дислоцировались в горах вокруг Пика Руйво, самой высокой горы острова высотой более 1 800 метров. Единственный пожарный вертолет Мадейры безуспешно пытался сдержать пламя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вспыхнувший 14 августа лесной пожар уничтожил около пяти тысяч гектаров насаждений.

"Пока не сообщается о пострадавших или повреждениях зданий, но ученые заявляют о значительном вреде окружающей среде и уничтожении флоры и фауны ", — добавили в сообщении.

Уголовная полиция расследует причины пожара. Глава регионального правительства Мадейры Мигель Альбукерке уже заявил о поджоге.

Ранее мы рассказывали, что сильный лесной пожар вспыхнул в Риме.

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