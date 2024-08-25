На Мадейре спасателям удалось обуздать мощный пожар, горящий шестой день

Лесной пожар уничтожил около пяти тысяч гектаров насаждений.

На португальском острове Мадейра спасатели смогли взять под контроль большой лесной пожар с помощью двух испанских пожарных самолетов.

Об этом заявил региональный руководитель гражданской защиты Антониу Нуньеш, пишет dpa.

После того, как Португалия обратилась за помощью, самолеты из Испании прибыли в четверг по просьбе Европейского Союза.

"Испанские самолеты в основном дислоцировались в горах вокруг Пика Руйво, самой высокой горы острова высотой более 1 800 метров. Единственный пожарный вертолет Мадейры безуспешно пытался сдержать пламя", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что вспыхнувший 14 августа лесной пожар уничтожил около пяти тысяч гектаров насаждений.

"Пока не сообщается о пострадавших или повреждениях зданий, но ученые заявляют о значительном вреде окружающей среде и уничтожении флоры и фауны ", — добавили в сообщении.

Уголовная полиция расследует причины пожара. Глава регионального правительства Мадейры Мигель Альбукерке уже заявил о поджоге.

Ранее мы рассказывали, что сильный лесной пожар вспыхнул в Риме.

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